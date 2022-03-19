Дим накрив Київ: у КМДА повідомили, чи покращилася якість повітря у столиці

КМДА радить не виходити на вулицю.

У Києві спостерігається поступове поліпшення якості повітря – перевищення гранично допустимих концентрацій відсутні.

Про це повідомляє КМДА.

Киянам радять не виходити на вулицю, закрити вікна вдома та завісити їх вологими простирадлами та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то вмикати на максимум.

"Станом на ранок 19 березня спостерігається поступове поліпшення якості повітря. Перевищення гранично допустимих концентрацій відсутні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 19 березня було зафіксовано погіршення якості повітря: спостерігалося перевищення концентрацій пилу. Причиною стали пожежі на околицях столиці, зокрема у Гостомелі, Бучі, пожежі на індустріальних об'єктах, а також рух повітряних мас від джерел загоряння та низька швидкість вітру. Згідно з повідомленням, максимальна концентрація пилу в атмосферному повітрі в ніч проти 19 березня перевищувала граничну допустиму у 2-3 рази.

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