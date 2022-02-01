Ділили сімейний бюджет: на Київщині жінка ножем проткнула живіт чоловіку (фото)

Подружжя випивало і почало ділити сімейний бюджет.

У селі Макарів Київської області 45-річна жінка ножем нанесла кілька поранень в живіт своєму 37-річному чоловіку.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Конфлікт стався, коли подружжя ввечері вживало алкогольні напої і почало ділити сімейний бюджет. Жінка нанесла удари кухонним ножем.

Правоохоронці затримали зловмисницю. Пораненого чоловіка доставили до місцевої лікарні. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, що у Києві неадекватний чоловік, озброєний молотком, годину трощив квартиру на Оболонському проспекті. Його довелося вгамовувати рятувальникам, медикам і поліцейським.

Поліція Київської області

Поліція Київської області

Поліція Київської області

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