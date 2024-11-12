ДІАМ відмовила інвесторам ЖК «Рибальський»: захист інтересів забудовників чи нова реальність у сфері містобудування

Нещодавно у Державній інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) відбулося засідання комісії щодо звернення інвесторів 11-го будинку ЖК «Рибальський», який вже більше 5 років стоїть мертвим грузом комплексу.

Проте результат виявився невтішним для групи інвесторів, що прийшли на засідання. Незважаючи на надії та аргументовані вимоги, ДІАМ відмовила у проведенні позапланової перевірки забудовника – Андрія Вавриша, залишивши інвесторів без відповіді на їхні нагальні запитання та підтвердивши своїм рішенням сумніви громадськості у здатності інспекції виконувати належним чином свої обов'язки.

Засідання мало стати можливістю почути позиції всіх сторін. Однак представники забудовника – Андрій Вавриш та його команда з компанії SAGA Development, відповідальні за ЖК «Рибальський», – на засідання не з’явилися, залишивши інвесторів без відповідей на їхні запитання та з подальшими сумнівами в перспективі завершення будівництва. Інвестори зазначають, що Вавриш та його компанія не лише ухиляються від конструктивного діалогу, а й не виконують обіцянок, які час від часу озвучують.

На засіданні інвестори представили документальні докази та фотофіксацію довоєнного і нинішнього стану будівництва.

Зі світлин видно, що прогрес у будівництві мінімальний: фактично, стан об'єкта не змінився від початку війни, а побудовані конструкції поступово руйнуються. Інвестори особливо стурбовані станом фасаду, що вже піддається впливу негоди та без віконних конструкцій потерпає від погіршення погодних умов, які руйнують зроблену внутрішню роботу.

Більш того, наочно продемонстрували й інші приклади домів комплексу, де забудовник зумів майже завершити споруди, які на 2022 рік були лише котлованами. У випадку ЖК «Рибальський» навіть підготовчі роботи до встановлення вікон залишаються недоторканими, що викликає серйозні сумніви щодо готовності SAGA Development завершити будівництво.

Попри наявні повноваження здійснювати перевірки об'єктів будівництва та забудовників на відповідність законодавству, ДІАМ фактично ухиляється від виконання своїх обов'язків. В інспекції називають такі перевірки «втручанням у господарську діяльність», хоча саме контроль за дотриманням порядку будівництва та якістю будівельних матеріалів є необхідним для запобігання виникненню недобудов і захисту прав інвесторів. Ця позиція ДІАМ, на думку інвесторів, свідомо ігнорує реальні проблеми, залишаючи інспекцію осторонь від відповідальності за якість будівництва в Україні.

Засідання в ДІАМ, на жаль, показало, що інтереси інвесторів усе ще не на першому місці. Інспекція, попри публічні заяви про перехід до сучасних стандартів і дистанціювання від радянських методів, продовжує надавати перевагу забудовникам. Інвестори переконані, що потребують справедливості й захисту від держави, особливо в ситуаціях, де їхні багаторічні вкладення залишаються в підвішеному стані.

Цей випадок підкреслює необхідність системних змін у роботі державних органів, відповідальних за будівництво. Інвестори 11 будинку ЖК «Рибальський» вже висловили готовність боротися за своє житло всіма можливими правовими способами і закликають громадськість і державу втрутитися, щоб захистити їхні права.