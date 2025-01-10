Деякі райони Києва залишилися без світла: що відомо

Зокрема, світла немає на Троєщині.

Зранку п'ятниці, 10 січня, в деяких районах Києва сталися відключення світла. Наразі не повідомлялися про пошкодження об'єктів енергетики через атаку РФ.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали і ДТЕК.

Різні пабліки пишуть, що без світла залишилася частина будинків на Троєщині. За словами мешканців, електроенергія зникла раптово.

Своє. чергою, в ДТЕК пояснили, що причина відключень світла - аварійна ситуація. Енергетики вже намагаються її ліквідувати. Світло мешканцям Деснянського району обіцяють відновити до 8:00.

Як повідомлялося, вночі проти 10 січня армія РФ атакувала Київ дронами. У Мережі пишуть, що безпілотник влетів у багатоповерхівку.

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