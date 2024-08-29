Девелопер проєкту «Ріхерт&Парк» збільшить площу паркової та рекреаційної зони на Подолі до 13,5 га

Компанія A Development оголосила, що переглядає концепцію свого проєкту «Ріхерт&Парк» на Подолі, за рахунок чого площа житлової забудови зменшиться, а площа паркової та рекреаційної зон — збільшиться сукупно до 13,5 гектарів. За даними компанії, реалізовувати проєкт у вигляді, в якому він був задуманий, наразі економічно недоцільно.

«У роботі над «Ріхерт&Парк» ми, з одного боку, спираємося на свій успішний досвід реновації Арсенальної та наповнення новими функціями та сенсами пам’яток архітектури. З іншого ж боку, ми маємо абсолютно унікальну місцевість проєкту, з потенціалом стати найкращим природним парком країни, – з опорядженою водоймою та інклюзивним сквером. Наразі ведемо перемовини з потенційними партнерами щодо реалізації такого культурно-рекреаційного простору сумарною площею 7 га», — зазначив власник A Development Олексій Баранов.

Зважаючи на те, що компанія зобов’язалася профінансувати та реалізувати проєкт вертикального парку в ареалі гори Юрковиці площею 6,5 га (з еко-стежками та оглядовими майданчиками на панорами старого Подолу), загальна територія озеленення та благоустрою в проєкті «Ріхерт&Парк» складе 13,5 га.

У A Development зазначають, що вирішили переглянути концепцію проєкту як у бік зменшення сукупної площі житлових будинків на 30%, так і у бік збільшення «якірних» комерційних орендарів для забезпечення місцевої громади Подолу актуальними функціями та інфраструктурою, якої наразі бракує, включно з об'єктом культурного призначення (філармонія або концертний майданчик). У приміщеннях старої броварні передбачений сучасний фудхолл та коворкінг (аналогічний простору на Арсенальній), фітнес-клуб з басейном, продуктовий маркет тощо. Також передбачено відкриття кав’ярні та невеличкі крамниці. Наразі девелопер веде перемовини щодо залучення у простір медичних та освітніх закладів.

Нагадаємо, A Development презентували мешканцям Подолу проєкт житлового комплексу на території між Нижньоюрківською та провулком Мильним у листопаді 2023 року. Жителі Подолу озвучили пропозиції відносно додаткових зон благоустрою, майданчиків, лавочок і цікавилися питаннями інклюзивності у проєкті. Девелопер запевнив, що всі пропозиції від мешканців щодо благоустрою буде зібрано і максимально враховано.