Десятки поранених і один загиблий: що відомо про масовану атаку росіян по Києву

Сьогодні, 31 грудня, окупанти здійснили чергову масовану атаку на Київ. ТСН.ua зібрали все, що відомо, про наслідки вибухів у столиці.
У суботу, 31 грудня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. У Київській області та Києві відпрацювала ППО. Однак деякі ракети таки дісталися своєї цілі.
Під час масштабної повітряної тривоги ворожі ракети влучили просто поміж будинків у Солом’янському районі. Внаслідок цього одна людина загинула, ще сім отримали поранення різної тяжкості.
"За інформацією на даний момент, у загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі", - повідомив міський голова і додав, що одна людина перебуває в украй важкому стані.
Уламки ворожих ракет впали також у Святошинському районі столиці. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що уламки ракети впали на стадіон "Темп". Значних пошкоджень немає. Без постраждалих.
Також відомо, що уламки від російських ракет впали на готель та палац "Україна". Приміщення пошкоджені, там повилітали вікна.
"Російський новий рік за святковим столом - це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом‘янському районі Києва. Ось так вони бачать "свята". Терористи та вбивці! розбитий готель в серця столиці — це їх радість за святковим столом", - написав Кирило Тимошенко
Згодом у КМВА також повідомили, що у районі повітряного простору Києва зафіксовано розвідувальні БПЛА ворога.
Слід зазначити, що під час масованої ракетної атаки Росії постраждав журналіст з Японії Ватару Секіта. Наразі відомо, що його ушпиталили до лікарні.
Як пишуть ЗМІ, журналіст працює у виданні "Асахі Сімбун". Під час обстрілу він перебував у готелі, в який влучила ракета окупантів.
Наразі до медзакладів столиці госпіталізували вже 13 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. Одна людина - в украй важкому стані.
Крім того, через ворожу атаку компанія ДТЕК запровадила екстрені відключення світла у Києві та Київській області. Без електроенергії наразі 30% споживачів. Водночас система життєзабезпечення Києва працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є.
У столиці поки що обмежили рух на деяких гілках метро. Так, рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".
Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці.
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