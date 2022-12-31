Десятки поранених і один загиблий: що відомо про масовану атаку росіян по Києву

Сьогодні, 31 грудня, окупанти здійснили чергову масовану атаку на Київ. ТСН.ua зібрали все, що відомо, про наслідки вибухів у столиці.

У суботу, 31 грудня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. У Київській області та Києві відпрацювала ППО. Однак деякі ракети таки дісталися своєї цілі.

Під час масштабної повітряної тривоги ворожі ракети влучили просто поміж будинків у Солом’янському районі. Внаслідок цього одна людина загинула, ще сім отримали поранення різної тяжкості.

"За інформацією на даний момент, у загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі", - повідомив міський голова і додав, що одна людина перебуває в украй важкому стані.

Уламки ворожих ракет впали також у Святошинському районі столиці. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що уламки ракети впали на стадіон "Темп". Значних пошкоджень немає. Без постраждалих.

Також відомо, що уламки від російських ракет впали на готель та палац "Україна". Приміщення пошкоджені, там повилітали вікна.

"Російський новий рік за святковим столом - це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом‘янському районі Києва. Ось так вони бачать "свята". Терористи та вбивці! розбитий готель в серця столиці — це їх радість за святковим столом", - написав Кирило Тимошенко