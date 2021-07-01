Десять рекордів за чотири дні: червень у Києві видався щедрим на високі температури

Десять рекордів за чотири дні: червень у Києві видався щедрим на високі температури

Середньомісячна температура повітря була +21,3°С.

Червень у Києві видався багатим на температурні рекорди: лише від 23 до 26 червня їх було десять.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Б.Срезневського.

Середньомісячна температура повітря в червні у столиці склала +21,3°С - це на 1,8°С вище за кліматичну норму. Крім того, протягом шести днів синоптики фіксували на стовпчиках термометрів понад 30°C. Опадів в червні випало 24 мм, що склало 32% кліматичної норми.

Найхолодніше в Києві було 1 червня. Того дня мінімальна температура під ранок опустилася до +7,4°С.

Найспекотнішим стало 24 червня: максимальна температура після полудня піднялася до +35,5°С.

Як повідомлялося, погода в Україні у липні буде різною - і спекотною, і одночасно багатою на опади, говорить народний синоптик Леонід Горбань. Згідно з його розрахунками, у липні очікується багато дощів та бур, будуть і аномально спекотні дні.

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