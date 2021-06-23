Державна фіскальна служба наскочила з обшуками у "Київпастранс" (фото)

Обшуки проходили за фактами ухилення від сплати податків та привласнення бюджетних коштів.

Державна фіскальна служба провела обшуки у "Київпастрансі". Обшуки проводились за фактами ухилення від сплати податків та привласнені бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Про це йдеться у повідомленні ДФС.

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"Правоохоронці встановили, що службові особи КП "Київпастранс", діючи за попередньою змовою із службовими особами відокремленого підрозділу комунального підприємства "Київпастранс" – "Дирекція з будівництва та утримання об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури" та іншими суб’єктів господарської діяльності (СГД), в тому числі із ризиковими та транзитними суб’єктами підприємницької діяльності, протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти при проведенні робіт з реконструкції трамвайної лінії. Загальна вартість робіт склала понад 80 мільйонів гривень, значна частина яких було привласнено", - йдеться у повідомленні.

Наразі призначено експертизу, під час якої буде встановлено розмір завданих збитків.

Крім того, встановлено, що ряд осіб, використовуючи реквізити "ризикових" СГД, вчинили пособництво службовим особам одного із товариств в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

На підставі ухвали районного суду м. Києва співробітники ГУ ДФС у м. Києві 22 червня 2021 року провели обшуки приміщень за юридичною та фактичною адресою КП "Київпастранс".

За результатами обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію КП "Київпастранс" та комп’ютерну техніку. Вищезазначені документи, після завершення їх огляду будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 17 червня співробітники Головного управління ДФС у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводили обшуки у службових приміщеннях "Київавтодору". Причина - ухилення від сплати податків.

Як повідомлялось, хвилю обшуків, що нещодавно прокотилася столицею, мер Києва Віталій Кличко назвав спецоперацією проти нього особисто.

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