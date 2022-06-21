Дерусифікація столиці: з’явились перші результати голосування за перейменування Київських вулиць

У застосунку "Київ Цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменувань об’єктів столиці, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Загалом було отримано понад 6,5 мільйона голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"До рейтингового електронного голосування щодо перейменувань увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. Громадяни України активно брали участь у процесі перейменування та віддали понад 6,5 мільйонів голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ. Кожен із нас усвідомлює те, що присвоєння нових назв топонімічним об’єктам має важливе історичне та національне значення", - наголосив Володимир Бондаренко.

За його словами, наразі отримані результати голосування передано в Київську міську раду для подальшого розгляду експертної комісії.

Зокрема, пропонується перейменувати

вулицю Льва Толстого - на вулицю Українських Героїв,

вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола

вулицю Тургенєва - на вулицю Михайла Осадчого або на Інженера Фукса

вулицю Михайла Булгакова - на вулицю Петра Гулака-Артемовського

вулицю Пушкінську - на вулицю Євгена Чикаленка

вулицю Московську - на вулицю Князів Острозьких

вулицю Тульську - на вулицю Героїв УПА

вулицю Академіка Туполєва - на Авіаційну

вулицю Ватутіна - на вулицю Територіальної оборони

проспект Юрія Гагаріна - на проспект Леоніда Каденюка

вулицю Героїв Севастополя - на Академіка Шалімова

Зазначається що згодом на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради буде приймати рішення щодо перейменувань міських об’єктів.

Нагадаємо, Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер композиція на території Хрещатого парку в столиці називається Арка Свободи українського народу.

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