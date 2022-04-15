Дерусифікація метро у Києві: містяни можуть запропонувати свої варіанти назв станцій

Дерусифікація метро у Києві: містяни можуть запропонувати свої варіанти назв станцій

Метрополітен збирає варіанти перейменування п'яти станцій.

Адміністрація Київського метрополітену пропонує киянам взяти участь у перейменуванні п'яти станцій столичного метро.

Жителі Києва можуть запропонувати свої варіанти для перейменування п'яти станцій столичного метро:

"Мінської",

"Героїв Дніпра",

"Берестейської",

"Дружби народів",

"Льва Толстого".

Для цього адміністрація метрополітену пропонує заповнити спеціальний опитувальник під назвою "Дерусифікація Київського метро".

В опитувальнику наводиться коротка довідка, чому старі назви треба змінити. Так, станція "Героїв Дніпра" названа відповідно до однойменної вулиці та має відсилання до радянської армії. "Берестейська" походить від української назви міста Берестя, сьогодні це місто Брест у складі Білорусі. "Мінська" — від Мінського району (зараз Оболонського) та Мінської площі, які названі на честь столиці Республіки Білорусь. "Дружби народів" символізує дружбу пострадянських країн — України, Білорусі та Росії. Станція "Льва Толстого" відповідно названа на ім'я російського письменника.

Варіанти нових назв від киян приймаються до 15 травня. "Після цього ми опрацюємо надіслані варіанти та проведемо постанційні голосування за остаточну назву", — повідомив у себе на сторінці у Facebook Віктор Брагінський, начальник Київського метрополітену.

Перед ухваленням підсумкового рішення свій висновок має зробити профільна комісія з перейменування. Після цього проєкт рішення винесуть до сесійної зали Київської ради.

"Хочу наголосити, що питання перейменування не є пріоритетним зараз. Зовсім ні. Київ оживає, проте війна не закінчилася. Тому ми відновлюємо інфраструктурну та транспортну роботу з урахуванням безпеки та всіх можливих ризиків", — пише Брагінський. При цьому глава метрополітену зазначає, що "дерусифікація" станцій — це також робота, яку треба зробити.

Нагадаємо, у Києві за ініціативи мера перейменували сквер дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя.

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