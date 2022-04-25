Дерусифікація Києва: у столиці пропонують перейменувати об’єкти, назви яких пов’язані з РФ та Білоруссю

Кияни можуть надсилати пропозиції щодо перейменування до 1 травня цього року.
Київська міська рада збирає пропозиції щодо перейменування 279 міських об’єктів (вулиць, провулків, алей, проспектів, шосе, станцій метрополітену), які мають назви, пов’язані з Росією та Білоруссю.
Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
Пропозиції щодо перейменування приймають до 1 травня цього року на електронну адресу: name@kmr.gov.ua.
За словами Володимира Бондаренка, у списку на перейменування здебільшого вулиці, чиї назви походять від російських або білоруських міст. Також є обʼєкти, названі на честь письменників, художників, учених.
"Кияни можуть надсилати свої пропозиції до 1 травня. Для цього необхідно надати інформаційну довідку та обґрунтувати запропоновану назву. Згодом буде проведено рейтингове голосування, оскільки саме мешканці мають визначити нові назви для міських об’єктів. У разі, якщо не надійде жодних пропозицій щодо окремих об’єктів, їх перейменовано не буде", - йдеться у повідомленні.
Повний перелік обʼєктів, які планується перейменувати, а також зразок оформлення обґрунтування щодо нових назв – за посиланням.
Нагадаємо, у Хмельницькому демонтують російськомовні вивіски.
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