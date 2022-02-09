Депутата Київради від "Слуги народу" викрили на хабарі — ЗМІ

Депутата Київради від "Слуги народу" викрили на хабарі — ЗМІ

За словами журналістів, Владислав Трубіцин утік від детективів НАБУ на авто.

НАБУ та САП викрили на одержанні хабара депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина.

Про це пишуть видання "Українська правда" та "Слово і діло".

За словами журналістів, політик утік від детективів НАБУ на авто. Наразі його розшукують. Проте детективам вдалося затримати його неофіційного помічника Олександра Коча.

За інформацією "Слово і Діло", йдеться про 1,5 млн грн неправомірної вигоди. Разом із депутатом у справі начебто фігурує директор одного з комунальних підприємств Києва.

УП додає, що справу порушили стосовно видачі дозволів на торгівлю в МАФах.

Трубіцин обіймає посаду голови постійної комісії КМР з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. У ЗМІ пишуть, що політик спільно з п’ятьма спільниками вимагав від бізнесмена хабар за дозвіл на торгівлю в МАФах у центрі Києва.

Нагадаємо, що нардепа Сергія Кузьміних затримали під час отримання 558 тисяч гривень хабаря за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

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