Депутат привласнив майже 10 млн грн, зібраних для ЗСУ

Депутат однієї з міських рад Сумської області створив два шахрайські кол-центри у Києві та Дніпрі і разом із спільниками, під прикриттям благодійного фонду, привласнив зібрані для Збройних сил України майже 10 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Фігуранти під прикриттям благодійного фонду збирали гроші для "придбання ЗСУ бронежилетів, шоломів, приладів нічного бачення та іншої амуніції".

Злочинну схему псевдозборів коштів очолив депутат міської ради на Сумщині. Він найняв співробітників – менеджерів і операторів, які працювали в так званих офісах. Саме вони телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових і надавали реквізити підконтрольної благодійної організації.

У такий спосіб шахраї зібрали понад 10 мільйонів гривень. Аби приховати свою злочинну діяльність, фігуранти пів відсотка від зібраної суми перераховували на ЗСУ, решту грошей – привласнили.

Під час викриття зловмисників поліцейські провели обшуки на території Київської, Дніпропетровської, Сумської областей, а також міста Києва. У помешканнях підозрюваних та осіб, які можуть бути причетні до вчиненні злочинів, поліцейські вилучили оргтехніку, мобільні телефони, гроші та документи. Крім того, заблокували рахунки фонду та пов’язаних із ним контрагентів, через які здійснювався вивід коштів.

Організатору злочину та сімом його спільникам оголосили про підозру у створенні злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України) та шахрайстві (ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ викрила нові канали втечі ухилянтів у трьох областях – подробиці.

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