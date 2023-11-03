Департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством і на підставі рішення Київради, - Оленич прокоментував справу НАБУ

Департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством і на підставі рішення Київської міської ради.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Оленич, коментуючи справу НАБУ щодо нібито незаконного проєкту рішення Київради, на підставі якого прийнято рішення про відведення земельної ділянки.

«Департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством і на підставі рішення Київської міської ради. Усі дозволи і містобудівна документація були видані ще в 2017-18 роках (до зайняття мною посади), а проєкт погоджений відповідними органами влади. Більше того, Департамент завжди сприяв і надавав усю запитувану інформацію правоохоронним органам та співпрацював зі слідством з цього питання», – заявив Петро Оленич.

Він наголосив на вимозі неупередженого слідства і зазначив, що готовий до співпраці з правоохоронними органами.

«Свою правоту і невинуватість доводитиму у правовий спосіб. А також наполягатиму на виявленні та притягненні до відповідальності громадян, які ввели в оману правоохоронців, надавши недостовірну інформацію щодо цієї справи», – наголосив Петро Оленич.