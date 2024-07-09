День жалоби в Києві: рятувальники показали щемливе фото загиблої дитини

Росія відбирає у маленьких українців не тільки щасливе дитинство, а й життя.

В Києві рятувальники під час розбору завалів знайшли фотографії родини хлопчика, якого разом із мамою знайшли під завалами житлового будинку в Шевченківському районі.

Про це повідомили у ДСНС.

На одній зі світлин маленький киянин зображений у спортивному одязі на фоні призів за участь у змаганнях з якогось виду бойових мистецтв.

"Світле дитинство: спорт, навчання, а можливо й перше кохання -- у нього відібрали все. Росія продовжує відбирати у наших дітей життя!" - написали рятувальники.

Дитина загинула внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву 8 липня загинуло 33 людини. Серед загиблих 4 дитини. Ще 120 людей постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано.

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