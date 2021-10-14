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День захисників і захисниць України: у Києві перекриють рух через пішу ходу

День захисників і захисниць України: у Києві перекриють рух через пішу ходу

УНІАН

Водіїв закликають із розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

У Києві у зв'язку з проведенням пішої ходи, присвяченій Дню захисників і захисниць України, з 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту.

Про це інформує МВС України у повідомленні у Facebook. 

Зокрема, рух авто буде перекрито на

© facebook.com/mvs.gov.ua
facebook.com/mvs.gov.ua
  • вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка); 
  • бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
  • вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
  • вулиці Михайлівській; 
  • вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
  • вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
  • ділянках прилеглих вулиць.

"Шановні водії, просимо вас із розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху", - йдеться у повідомленні.

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