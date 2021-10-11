День камінг-ауту: у центрі Києва будівлі підсвітили кольорами ЛГБТ

Веселковими кольорами підсвітили Річковий вокзал на Поштовій площі, будівлю МЗС та Києво-Могилянську академію.

З нагоди Всесвітнього дня камінг-ауту, який щорічно святкується 11 жовтня, будівлі у центрі Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора.

Про це інформує KyivPride.

"У день, коли ЛГБТ+ люди відкрито заявляють про свою сексуальну орієнтацію та / чи ґендерну ідентичність, "КиївПрайд" підсвітив у кольори прайд-прапору знакові місця для квір киян", — йдеться в повідомленні.

Веселковими кольорами підсвітили Річковий вокзал на Поштовій площі, будівлю Міністерства закордонних справ України, що біля Михайлівської площі, та Києво-Могилянську академію на Контрактовій площі. За словами представників ЛГБТ-спільноти, ці будівлі вибрали не випадково.

На Поштовій площі зустрічається квір-молодь Києва, але не завжди може відчувати себе там у безпеці. Зазначається, що багато випадків нападів на людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією зафіксовано саме в цьому місці.

Будівлю МЗС вибрали, щоб нагадати — Україна рухається до ЄС, де права всіх людей мають бути захищеними.

"Києво-Могилянська академія, Контрактова площа — саме Поділ є головним простором для самовираження ЛГБТ+ людей у Києві. Тут щодня збираються квір-люди, але не відчувають себе в безпеці. На Контрактовій за три роки було зафіксовано десятки нападів на ЛГБТ+", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Швейцарії на референдумі проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів.

Раніше повідомлялося, що будівлю Єврокомісії підсвітили у кольори ЛГБТ.

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