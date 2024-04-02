Демонтаж Арки дружби народів: в УІНП зробили заяву про трансформацію простору на місці монумента

Комісія ухвалила рішення про повний демонтаж монумента через його належність до символіки російської імперської політики. Це рішення спричинило значний резонанс.

Український інститут національної пам'яті заявив, що питання трансформації простору на місці розташування Арки дружби народів у Києві (перейменована на Арку Свободи українського народу) має розглядатися на основі широкого суспільного діалогу.

Про це йдеться в заяві на сайті УІНП.

Там нагадали, що наприкінці березня Експертна комісія Українського інституту національної памʼяті визначила належність Арки дружби народів до символіки російської імперської політики. Фаховий висновок було оприлюднено 28 березня на сайті Інституту. Члени Комісії ухвалили рішення про повний демонтаж пам’ятки, що спричинило значний резонанс.

"Експертна комісія всебічно розглянула питання належності Арки до символіки російської імперської політики. Доля Арки з 2014 року неодноразово ставала предметом обговорення, а сама Арка – тлом для громадських висловлювань. У 2018-му з ініціативою переозначення обʼєкта виступив художник Володимир Кузнєцов, який намалював на Арці тріщину. Проте після повномасштабного вторгнення частина суспільства та експертів стверджували, що такої символічної дії більше недостатньо", – йдеться в заяві УІНП.

Експертна комісія відзначила, що втілений у монументальному комплексі "Арка дружби народів" міф про "возз’єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям. Зараз цей міф підтримує територіальні претензії РФ і її пропаганду.

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Також у висновку Комісії вказано, що перейменування Арки Київрадою зі збереженням наявних елементів комплексу у нинішньому вигляді не нівелює історичний підтекст встановлення монумента:

"Попри перейменування Київською міською радою об’єкта в "Арку Свободи українського народу" монумент репрезентує виключно згадані вище радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України", – йдеться у висновку.

Тому комісія ухвалила фаховий висновок про належність об’єкта до символіки російської імперської політики, тобто про необхідність його демонтажу.

"Коли та в який спосіб буде враховано висновок Експертної комісії, вирішуватиме міська влада та Міністерство культури й інформаційної політики. Загалом питання щодо трансформації простору на місці розташування цього монументального комплексу повинно розглядатися на основі широкого суспільного діалогу з участю громади та експертного середовища", – йдеться в заяві УІНП.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Арку дружби народів мало було перейменувати - треба повністю демонтувати!

Нагадаємо, у серпні 2023 року в Києві з монумента "Батьківщина-мати" демонтували герб СРСР, а згодом встановили на щит український тризуб.

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