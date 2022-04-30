Делегація мерії Риги передала Києву 11 сучасних пасажирських автобусів та гуманітарну допомогу: відео

На кожному автобусі є принт із символічного муралу з обіймами, який зробив у Ризі латвійський художник. Міська влада Риги розглядає можливість передачі Києву ще понад 30 автобусів.

Делегація мерії Риги передала Києву 11 сучасних пасажирських автобусів та гуманітарну допомогу.

Зараз міська влада Риги розглядає можливість передачі Києву ще понад 30 автобусів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Сьогодні, 30 квітня, наші латвійські партнери, делегація мерії міста Риги, передали Києву в якості допомоги 11 сучасних пасажирських автобусів. А також - гуманітарну допомогу. Це для нас сьогодні дуже важливо. Нам потрібно оновлювати і збільшувати парк громадського транспорту. Робити пересування містом, особливо в цих складних умовах, комфортним для киян", - зазначив Кличко.

Мер Києва подякував віце-меру Риги Едвардсу Смілтенсу за його візит, щоб особисто передати цю допомогу та підтримати киян.

"Це для нас - свідчення солідарності Латвії з Україною, її столицею, з українським народом у нашій боротьбі за свою незалежність та свободу", - додав він.

На кожному автобусі є принт із символічного муралу з обіймами, який зробив у Ризі латвійський художник.

Київ та Рига домовилися про подальшу співпрацю.

Нагадаємо, у Києві на Співочому полі незабаром відкриється виставка тюльпанів.

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