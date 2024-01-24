Деформації тунелю між станціями метро у Києві: стали відомі причини

За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями київського метро "Деміївська"- "Либідська" стало неякісне проєктування та будівництво.

Про це у середу, 24 січня, повідомили у КМДА з посиланням на попередні висновки Науково-дослідної судово-експертної установи.

"У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки", – зазначив Директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Також відповідно до висновків науковців, КП "Київський метрополітен" виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю.

“Зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною. Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також відновлювальні роботи”, - повідомили в КМДА.

Сьогодні було отримано лише попередні висновки, експертне дослідження триває.

Нагадаємо, ремонтні роботи на місці протікання тунелю на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену біля станції "Деміївська" фактично передбачатимуть будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів.

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