Дефіцит залишається суттєвим, графіки не діють: у YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Хоча містяни намагаються економити і за вікном потеплішало, обсяги споживання поки не падають.

Дефіцит електроенергії у Києві залишається суттєвим. Місто сьогодні мало обмеження в 952 МВт. Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють.

Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

"На завтра, 18 січня, прогнозовані обмеження такі самі, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко. Хоча ми всі намагаємося економити і за вікном потеплішало, обсяги споживання поки не падають", - написав він.

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За словами Коваленка, найімовірніше, справа у відкладеному споживанні, коли після відновлення постачання ми починаємо "надолужувати". "Заряджаємо те, що сіло, робимо щось, що не встигли, поки світла не було. І це нормально. Як тільки ліміти від "Укренерго" стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати", - пояснив він.

Нагадаємо, в Україні триває відновлення об'єктів критичної інфраструктури після ракетного удару, який Росія здійснила 14 січня.

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