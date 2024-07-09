Деблокували тіло дівчини: рятувальники завершили пошукові роботи на Сирці — яка кількість загиблих (фото)

В Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району. Рятувальники деблокували тіло 18-річної дівчини.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

Рятувальні роботи в Києві Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару загалом у столиці загинули 33 особи, серед них 5 дітей, 121 — постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано.

Рятувальні роботи в Києві Фото: ДСНС

На місці проведення робіт залишаються майже 100 рятувальників та 8 одиниць аварійно-рятувальної техніки та інженерної техніки.

Руїни будинку на Сирці Фото: ДСНС

ТСН.ua вже повідомляв, що в Шевченківському районі столиці під завалами житлового будинку пошуково-рятувальні роботи тривали впродовж 9 липня.

Нагадаємо, 8 липня Росія кількома ударами вбила людей, зокрема, дітей. Ракету цілеспрямовано запускали по дитячій лікарні "Охматдит" в момент, коли на операційному столі були найменші пацієнти. Нині всі евакуйовані і розбирання завалів триває.

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