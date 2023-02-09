"Де зараз він – я нічого не знаю": на місці вибуху в Києві жінка розшукує чоловіка (відео)

Чоловік працював на ювелірному підприємстві на території, де стався вибух.

На місце вибуху на колишньому заводі в Києві прибула Аліна Малютіна, яка розшукує свого 29-річного чоловіка Максима. Він працював на ювелірному підприємстві на території, де стався інцидент.

Про це сама жінка розповіла на місці подій.

Малютіна сказала, що про вибух дізналася з новин. Після цього одразу ж почала телефонувати чоловікові, але він не відповідав, тож жінка приїхала на місце інциденту.

"Мені подзвонили, сказали, що це прямо там, де він працював, був вибух. Одна людина загинула і де зараз він – я нічого не знаю. Дві години телефоную на обидва номери – взагалі (немає зв’язку – ред.). Я його батькам ще не дзвонила. Я не знаю, що казати", – розповіла жінка.

Нагадаємо, 9 лютого пролунав вибух у Дарницькому районі Києва на території колишнього заводу. Будівля зазнала руйнувань. На місці також спалахнула пожежа. Причиною вибуху міг стати газовий балон.

Наразі відомо про двох загиблих під час вибуху. Рятувальники шукають людей під завалами на місці, там чутно крики людей. Поки вдалося врятувати чотирьох постраждалих.

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