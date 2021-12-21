Де покататися на лижах у Києві: адреси, ціни та фото локацій

Де покататися на лижах у Києві: адреси, ціни та фото локацій

Для любителів зимового відпочинку є чотири варіанти.

Покататися на лижах та сноуборді можна не виїжджаючи за межі Київщини. Для любителів зимового відпочинку є чотири варіанти.

ТСН.ua дізнався адреси гірок та вартість катання на Київщині.

Протасів Яр

Адреса: Київ, вул. Протасів Яр, 23А, неподалік НСК "Олімпійський".

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Гірськолижний комплекс "Протасів Яр" знаходиться у центрі Києва. Тут є чотири спуски різного рівня складності:

дитяча траса – 150 метрів.

– 150 метрів. Траса для початківців – 275 метрів, перепад висот 60 метрів.

– 275 метрів, перепад висот 60 метрів. Комбінована – 500 метрів, перепад 60-80 метрів.

– 500 метрів, перепад 60-80 метрів. Траса для спортсменів чи досвідчених любителів – 320 метрів, перепад 80 метрів.

Також на території комплексу працює два витяги - одномісний та двомісний. Один підйом у будні дні коштує 20 грн, у вихідні та святкові – 35 грн. Шість годин перебування на снігу коштуватиме 80 грн та 100 грн відповідно. Також можна придбати абонемент на дві години за 200-300 гривень.

Для відвідувачів доступний прокат спорядження, ремонт, сервіс лиж та сноубордів, парковка та камери схову.

Гвоздов

Адреса: Київська область, село Гвоздів, вул. Ярова, 30.

zruchno.travel

Gvozdoff Sky Resort & Spa Palace знаходиться за півгодини їзди від Києва. Для того, щоб покататися на лижах чи сноуборді, необов'язково знімати житло.

У комплексі є три траси:

для дітей та початківців - 50 метрів

- 50 метрів для професіоналів та досвідчених лижників – дві по 220 метрів, шириною 40 та 60 метрів, перепад висоти 35-40 метрів.

На території працюють два витяги. Ціни на послуги в новому сезоні поки що невідомі, як і дата старту. За словами адміністратора комплексу, все залежить від погодних умов.

Минулого року разове піднесення у будні дні коштувало 15-25 гривень, ski-pass на дві години - 250 гривень. На вихідних та святах один підйом – 25-40 гривень. Також для відвідувачів була доступна оренда спорядження.

Google Maps

GoloseevSki park

Адреса: вул. Генерала Родимцева, 8.

goloseevskipark.com

У Києві на території Голосіївського парку розташована гірськолижна та сноубордна школа. Там працює траса завдовжки 500 метрів та один витяг. Також можна орендувати спорядження або користуватися послугами інструкторів.

Відвідувачі можуть придбати абонемент без урахування кількості підйомів на дві години. У будній день він коштуватиме 200 гривень, у вихідний - 300 гривень. Перебування на схилі протягом чотирьох годин коштує 70 гривень, один раз скористатися витягом – 25 гривень у будні дні, 35 гривень – у вихідні. Також можна придбати безлімітний абонемент на нічне катання за 350 гривень.

Google Maps

Покататися на лижах у парках Києва

Для тих, хто хоче безкоштовно покататися засніженими парками Києва, доступно мінімум шість варіантів. Серед них Голосіївський парк імені Рильського, Гідропарк, "Березовий гай" на Подолі, лісопаркова зона у Деснянському районі між Троєщиною та Лісовим масивом, Озеро "Алмазне" та парк "Муромець". Однак для цього необхідно мати власне спорядження – лижі та палиці. Також можна взяти їх в оренду в одному з магазинів Києва.

Нагадаємо, що у Києві взимку працює безліч майданчиків, де можна покататися на ковзанах. Вартість такого задоволення у столиці варіюється від 80 до 295 гривень. ТСН.ua зібрав топ-ковзанок у Києві та дізнався ціни на квитки.

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