Де погуляти у Києві за умов COVID-обмежень: добірка красивих місць (фото)

Де погуляти у Києві за умов COVID-обмежень: добірка красивих місць (фото)

Відпочити в столиці можна безкоштовно просто неба.

У Києві діє "червона" зона карантину через поширення коронавірусу. Незважаючи на це, є багато туристичних місць, які можна відвідати навіть без сертифікату про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту. Адже ймовірність інфікування на свіжому повітрі у разі дотримання дистанції мінімальна.

ТСН.ua зібрав добірку локацій проста неба, де можна безкоштовно відпочити за умов COVID-обмежень.

Андріївський узвіз називають однією з наймальовничіших вулиць столиці. Його протяжність – 720 метрів. Він пролягає від Контрактової площі до Десятинної та Володимирської вулиць.

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Батьківщина-Мати – це монументальна сталева скульптура заввишки 62 метри. В одній руці величезна статуя тримає 16-метровий меч вагою 9 тонн, в іншій — щит розміром 13 на 8 метрів, він важить 13 тонн. Видатна пам'ятка знаходиться на вулиці Лаврській, 27. Піднятися на оглядовий майданчик не вийде, але погуляти можна і поряд з пам'ятником.

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Арка Дружби народів – ще одне популярне місце серед киян та туристів у Хрещатому парку. Поруч розташована ще одна визначна пам'ятка – пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз.ьНа мосту є оглядові майданчики з видом на лівий берег, Поділ та Оболонь. Під ним проходить автомобільна дорога.

ТСН.ua/Юлія Желонкіна

Пейзажна алея – зона відпочинку у центральному районі Києва, де буде цікаво погуляти з дітьми. Там облаштовано сквер із лавками, скульптурами тварин та фонтанами. Особливу увагу туристів привертає 30-метрова кішка-стоніжка, викладена яскравою мозаїкою. Визначна пам'ятка розташована на вулиці Великій Житомирській, 18а.

russos.livejournal.com

Маріїнський парк розташований навпроти будівлі Верховної ради України та Маріїнського палацу між вулицею Михайла Грушевського та Парковою дорогою. Він є унікальною пам'яткою паркового мистецтва минулого та чудовим місцем для прогулянки. У парку висаджено понад 80 порід дерев.

Архів

Нагадаємо, що коронавірус у Києві трохи пішов на спад. Станом на ранок 18 листопада у столиці зафіксовано 1483 нових випадки за добу. Це на 126 випадків менше, ніж 17 листопада (1609 випадків коронавірусу). Загалом у столиці підтверджено 283 880 випадків COVID-19.

Лікарі закликають вакцинуватися, адже переважна більшість киян, які потрапляють до лікарень, не зробили щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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