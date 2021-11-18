Де погуляти у Києві за умов COVID-обмежень: добірка красивих місць (фото)

Відпочити в столиці можна безкоштовно просто неба.
У Києві діє "червона" зона карантину через поширення коронавірусу. Незважаючи на це, є багато туристичних місць, які можна відвідати навіть без сертифікату про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту. Адже ймовірність інфікування на свіжому повітрі у разі дотримання дистанції мінімальна.
ТСН.ua зібрав добірку локацій проста неба, де можна безкоштовно відпочити за умов COVID-обмежень.
Андріївський узвіз називають однією з наймальовничіших вулиць столиці. Його протяжність – 720 метрів. Він пролягає від Контрактової площі до Десятинної та Володимирської вулиць.
Батьківщина-Мати – це монументальна сталева скульптура заввишки 62 метри. В одній руці величезна статуя тримає 16-метровий меч вагою 9 тонн, в іншій — щит розміром 13 на 8 метрів, він важить 13 тонн. Видатна пам'ятка знаходиться на вулиці Лаврській, 27. Піднятися на оглядовий майданчик не вийде, але погуляти можна і поряд з пам'ятником.
Арка Дружби народів – ще одне популярне місце серед киян та туристів у Хрещатому парку. Поруч розташована ще одна визначна пам'ятка – пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз.ьНа мосту є оглядові майданчики з видом на лівий берег, Поділ та Оболонь. Під ним проходить автомобільна дорога.
Пейзажна алея – зона відпочинку у центральному районі Києва, де буде цікаво погуляти з дітьми. Там облаштовано сквер із лавками, скульптурами тварин та фонтанами. Особливу увагу туристів привертає 30-метрова кішка-стоніжка, викладена яскравою мозаїкою. Визначна пам'ятка розташована на вулиці Великій Житомирській, 18а.
Маріїнський парк розташований навпроти будівлі Верховної ради України та Маріїнського палацу між вулицею Михайла Грушевського та Парковою дорогою. Він є унікальною пам'яткою паркового мистецтва минулого та чудовим місцем для прогулянки. У парку висаджено понад 80 порід дерев.
Нагадаємо, що коронавірус у Києві трохи пішов на спад. Станом на ранок 18 листопада у столиці зафіксовано 1483 нових випадки за добу. Це на 126 випадків менше, ніж 17 листопада (1609 випадків коронавірусу). Загалом у столиці підтверджено 283 880 випадків COVID-19.
Лікарі закликають вакцинуватися, адже переважна більшість киян, які потрапляють до лікарень, не зробили щеплення.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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