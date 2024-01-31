ДБР завершило розслідування щодо вибухів у Шевченківському районному суді Києва: подробиці

Під час обшуків у камері Гуменюка правоохоронці знайшли гліцерин, каніфоль, електричні проводи та хімічні речовини, частина яких входила до складу саморобної вибухівки, що здетонувала в суді.

ДБР завершило розслідування щодо вибухів у Шевченківському районному суді Києва. У липні 2023 року підсудний Ігор Гуменюк підірвав вибухівку.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як зазначається, правоохоронці розслідують, як Гуменюку вдалося пронести вибухівку до залу суду. Він тоді її підірвав та сам загинув внаслідок отриманих травм.

Слідчі направили до суду обвинувальні акти щодо шести співробітників “Київського слідчого ізолятора”. Стверджується, що підсудний проніс вибухівку до приміщення через службову недбалість співробітників СІЗО та конвойної служби - вони не перевірили особисті речі Гуменюка та його наплічник.

Вже під час обшуків в його камері знайшли гліцерин, каніфоль, електричні проводи та хімічні речовини. Частина з них входила до складу саморобної бомби, яка згодом і здетонувала в суді.

Під час обшуків у камері Гуменюка правоохоронці знайшли гліцерин, каніфоль, електричні проводи та хімічні речовини, частина яких входила до складу саморобної вибухівки, що здетонувала в суді. Слідчі стверджують, що ці речі опинились у камері через недбалість співробітників слідчого ізолятора.

“Троє працівників СІЗО протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, а фактично перевірки не проводили. Тож, утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами, які їм різними шляхами передавали зовні”, - розповіли в ДБР.

Виходячи з цього три працівники ДУ “Київський слідчий ізолятор” обвинувачуються у службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). За цією статтею їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Також ще троє співробітників ізолятора обвинувачуються у службовому підроблені (ч. 1 ст. 366). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, що суд виніс вирок офіцеру та сержанту НГУ порушили правила конвоювання підсудного, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді Києва.

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