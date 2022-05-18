ДБР підозрює заступника генерального директора ЧАЕС у співпраці з окупантами

ДБР перевіряє можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України.

Державне бюро розслідувань перевіряє заступника генерального директора ЧАЕС, якого підозрюють у дезертирстві на предмет допомоги окупантам у захопленні атомної електростанції.

Про це повідомляє ДБР.

Так, у березні 2022 року працівники ДБР спільно із СБУ затримали заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану та переховувався на території Закарпатської області. Посадовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об’єкту, що прямо входило в його функціональні обов’язки.

Йому вже повідомлено про підозру в дезертирстві (ч. 5 ст. 407 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони мають встановити, чи сприяв підозрювани армії РФ у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого.

"Працівники ДБР у взаємодії з працівниками СБУ провели обшуки в адміністративних приміщеннях ЧАЕС. Низка обшуків проведена і за місцем проживання фігуранта. Під час слідчих дій вилучено документи та цифрові носії інформації. Також, слідчі провели допити свідків, заплановано проведення судової психологічної експертизи та допити посадових осіб ЧАЕС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Чорнобильську АЕС взяла під охорону Нацгвардія.

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