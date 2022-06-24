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ДБР на Київщині накрила наркоугруповання, яким керували спецслужби РФ: розповсюджували наркотики серед ЗСУ

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ДБР на Київщині накрила наркоугруповання, яким керували спецслужби РФ: розповсюджували наркотики серед ЗСУ

На Київщині правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального етнічного наркоугруповання.

Банда контролювала мережу виробництва та розповсюдження наркотиків.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Як стало відомо, угрупування курували спецслужби РФ. Наркотики вони розповсюджували насамперед серед Збройних сил України та інших військових формувань. А метою був підрив бойової готовності наших військ.

“Злочинна організація налічувала понад 40 осіб, зокрема громадян республіки білорусь, мала чітку ієрархічну структуру, лабораторії, розгалужені канали поширення наркотиків, у тому числі через довірених осіб – “операторів” та посередництвом одного із поштових відправників. Наразі встановлені усі причетні до схеми збуту наркотиків”, - розповіли в пресслужбі ДБР.

Там також додали, що один з керівників банди навіть вибудував незаконні відносини з правоохоронцями, яким системно перерахував гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності.

© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань

Під час обшуків у них вилучили та направили на експертизу два кілограма наркотиків, 180 тисяч доларів і один млн гривень, велику кількість золота та ювелірних виробів, 14 автомобілів, телефони та комп’ютери. 

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“Наразі, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ватажків угруповання. Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна”, - пояснили у ДБР.

Нагадаємо, що у Полтаві суд виніс вирок у справі про "нюдси" за донати.

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