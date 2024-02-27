ДБР арештувало головний офіс "Сінево Україна" – яка причина та що кажуть у компанії

Державне бюро розслідувань арештувало будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії "Сінево Україна" у Києві. ДБР наклало арешт на будівлю у межах кримінального провадження, яке ведеться за фактом "незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період від 2016 по 2021 року".

Таку заяву компанія надала hromadske.

"Сінево Україна", яка є частиною міжнародної групи Medicover з головним офісом у м. Стокгольм, офіційно заявляє, що арешт є протиправним, незаконним, та може вважатися тиском на бізнес, який є найбільшою європейською інвестицією в галузь охорони здоров’я України", – заявили у компанії.

Як зазначили у компанії, Medicover в особі кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед", придбала будівлю ще 2010 року у фізичних осіб, тобто на момент придбання будівля перебувала у приватній власності й "жодним чином не могла бути виведена з державної власності 2016-2021 роках".

Також компанія заявляє, що арешт було накладено без офіційного повідомлення, і їй стало відомо про це "лише по факту появи відповідного запису в державному реєстрі".

"Внаслідок цього без послуг сучасної лабораторної діагностики залишаться не лише мільйони громадяни України, клієнтів "Сінево", але й низка благодійних, неприбуткових, військових і державних організацій, які компанія обслуговує на безоплатній основі. Загалом, близько 250-300 тисяч людей щомісяця", – йдеться у заяві.

У компанії також додали, що також бюджет України недоотримає понад 310 млн грн податків і зборів щорічно – стільки лабораторії сплатили торік, а понад 2300 співробітників стануть безробітними.

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