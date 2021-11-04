"Дай йому по голові": намісник Лаври "нацькував" своїх підлеглих на журналіста, який знімав пожежу

"Дай йому по голові": намісник Лаври "нацькував" своїх підлеглих на журналіста, який знімав пожежу

Коли журналіст попросив віддати його майно, скандальний намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) наказав своєму підлеглому "нічого не віддавати".

У четвер, 4 листопада, під час пожежі в Києво-Печерській лаврі на журналіста "Магнолія-ТВ", який знімав інцидент, напали та відібрали телефон.

Відео телекомпанія "Магнолія-ТВ" опублікувала у Facebook.

Один із чоловіків в рясі, очевидно монах, відібрав у журналіста телефон. Коли журналіст попросив віддати його майно, скандальний намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь), який стояв поруч, наказав своєму підлеглому "нічого не віддавати".

"Видали все, а тоді віддай", — звелів ієрарх монаху. "І дай йому по голові", — дещо тихіше додав Павло.

Звертаючись до журналіста настоятель Лаври заявив, що той не має права вести зйомку, адже його "сюди не запрошували". Конфлікт тривав декілька хвилин. Зрештою, священнослужителі пообіцяли віддати телефон після того, як відеозапис буде стертий.

Скандальний намісник Лаври "нацькував" своїх підлеглих на журналіста, який знімав пожежу

Митрополит УПЦ (МП) Павло Лебідь очолює Лавру понад 20 років. За цей час ієрарх неодноразово потрапляв у гучні скандали, сварився з журналістами, порушував дорожні правила на подарованому "Мерседесі" та навіть був депутатом Київради від Партії регіонів.

У квітні цього року, у розпал пандемії намісник Києво-Печерської Лаври з розмахом відсвяткував ювілей.

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Також повідомлялося, як у Рівному з храму силоміць вигнали журналістів, які знімали порушення карантину.

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