"Давай знайомитися, бо інакше всіх підірву": під Києвом чоловік винайшов новий спосіб залицяння (фото)

Копи встановили особу горе-залицяльника та вилучили предмети, які виявились муляжами гранат.

Під Києвом чоловік винайшов новий спосіб залицяння.

Незнайомець напідпитку йшов повз дитячий майданчик та, побачивши жінку, підійшов познайомитись. Далі чоловік дістав з кишені предмети, ззовні схожі на бойові гранати, та почав ними хизуватися. Коли ж жінка відмовилась від подальшого спілкування, правопорушник почав погрожувати підірвати все навколо.

Інцидент стався 19 жовтня у місті Миронівка Обухівського району.

Про це повідомляє поліція Київської області.

На місце події негайно виїхали керівництво Миронівського відділу поліції, працівники слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції, а також вибухотехніки.

Правоохоронці встановили особу горе-залицяльника та вилучили предмети, які виявились муляжами гранат.

За "жарти" лиходію може загрожує покарання за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, у центрі Києва чоловік з пістолетом влаштував погром у приймальні депутата міськради.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання