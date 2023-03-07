Давав відсіч окупантам, а дружина рятувала поранених: на Київщині поховали закатованого добровольця

У Бучі 7 березня перепоховали добровольця Юрія Алєксєєва на Алеї Героїв. Під час окупації Київської області росіяни взяли чоловіка у полон разом із іншими тероборонівцями. Його допитували, катували, а потім розстріляли.

Тіло загиблого знайшли у квітні 2022 року після деокупації регіону та поховали на міському кладовищі, розповіли в Бучанській міській раді.

Юрій був офіцером загону спецпризначення на пенсії. Із початком повномасштабного вторгнення Росії він хотів вступити до Збройних сил України, однак його не взяли за станом здоров'я. Тоді чоловік пішов добровольцем до територіальної оборони Бучанської громади.

Юрій Алєксєєв / Фото: Бучанська міська рада

Захисник чергував на блок-посту неподалік Стоянки. У цей час його дружина-медик цілодобово рятувала поранених у лікарні в Бучі. Юрій повідомляв про пересування російських військ та допомагав з евакуацією мирного населення. Ввечері 5 березня він пішов допомагати пораненим і зник. Півтора місяці рідні нічого не знали про долю чоловіка.

Посмертно Юрія Алєксєєва нагородили відзнакою "Орден добровольця". У чоловіка залишилися дружина та неповнолітня донька.

Нагадаємо, у Бучі на Київщині стався черговий скандал з мобілізацією. Військовослужбовці зайшли у кафе в центрі міста та вимагали в чоловіків показати документи. Адвокат пояснив, чи законні дії військових та що робити військовозобов'язаним у таких випадках.

Загиблого добровольця перепоховали на Алеї Героїв / Скриншот із відео Бучанської міської ради

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