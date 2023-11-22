Давали 30% шансів на одужання: в якому стані червонокнижна рись, врятована від продажу на Київщині

Червонокнижна рись, яку врятували від спроби нелегального продажу, була в тяжкому стані. Проте завдяки турботі небайдужих і належному лікуванню тварина майже відновилася.

Про це повідомили у громадській організації із захисту прав тварин в Україні URSA.

Історія врятованої рисі

Як відомо, червонокнижну рись врятували від нелегального продажу через платформу OLX. Операцій з вилучення тварини провели зоозахисники у співпраці з правоохоронцями.

Фахівці встановили, що тварина належить до червонокнижної євразійської рисі Lynx lynx, а вилучення з дикої природи, ввезення, утримання та розведення цього виду тварин суворо заборонено законом.

Після утримання зловмисниками в неналежних умовах рись перебувала у жахливому стані. Медики діагностували в неї анорексію, токсокароз, інтоксикацію паразитами з блюванням та діареєю. Попереду чекало тривале лікування.

"Ветеринари давали їй 30% шансів на одужання і не були певні, що малеча стане на лапки. Проте ця сильна дівчинка, яку, до речі, назвали Урсою, завдяки належному лікуванню і дбайливому догляду відновилася!", – зазначається у повідомленні.

На щастя, зараз тваринка почувається добре, вона росте й набирається сил. Спершу Урса перебувала в ізоляторі, та тепер – її перевезли у великий і теплий вольєр, де вона продовжує свій шлях реабілітації.

Врятована від продажу червонокнижна рись Урса / Фото URSA

"Місце перебування рисі, як і імена людей, які піклуються про неї, є таємницею слідства і не розголошується з міркувань безпеки. Як тільки правоохоронні органи дозволять, ми розповімо більше деталей! А поки радіємо відновленню дівчинки", – підсумували в організації.

Раніше стало відомо, що тигриця, яка постраждала під час ракетного обстрілу Київщини, почала підійматися на лапи.

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