"Дав поїздити знайомий": у Києві чоловік бейсбольною биткою потрощив автівку, на якій приїхала дружина (фото)

У Києві на Подолі чоловік бейсбольною биткою потрощив автівку, на якій приїхала дружина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що невідомий на вулиці Щекавицькій бейсбольною биткою побив припарковане авто.

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Для з’ясування обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що того дня до 34-річного киянина під’їхала його дружина на автівці, яку їй надав у тимчасове користування її знайомий.

"Між подружжям наразі триває процес розлучення і під час чергової сварки чоловік узяв у руки бейсбольну битку та потрощив нею чужу автівку", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за погодженням із Подільською окружною прокуратурою повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – це вчинення хуліганських дій. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Обухові під Києвом 35-річний уродженець Вінниччини пограбував на зупинці колишню дружину.

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