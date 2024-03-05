Дарницький район Києва став лідером по ефективності використання бюджетних коштів

1 березня очільник Дарницької РДА Микола Калашник провів громадський звіт про роботу з метою забезпечення належної прозорості та інформування мешканців, як для району пройшов поточний та що планується на наступний рік.

Як повідомив Калашник, один з ключових, за яким район показує найкращий результат у місті - це використання коштів. Дарницький район став лідером по ефективності використання бюджетних коштів.

Із затвердженого на 2023 рік бюджету Дарницького району обсягом 3 741 784,6 тис. грн було використано 3 389 083,5 тис. грн. У тому числі загальний фонд був використаний на 88,7%, а спеціальний – на 95,7%.

“Бюджетні установи району не мають заборгованостей по заробітній платі працівникам та за спожиті енергоносії” - наголосив голова Дарницької РДА.

Допомога Збройним Силам України та військовим є пріоритетом для Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Зокрема, за 2023 рік Дарницький район передав 100 fpv-дронів камікадзе 26-му батальйону 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони та 23-му батальйону спеціального призначення президентської бригади ім. Богдана Хмельницького.

“Завдяки спільним зусиллям нам вдалося зібрати та придбати потужні безпілотники з додатковими акумуляторами. Ці пташки були створені національним виробником «Джміль». Також військові отримали від дарничан два автомобілі, запчастини для ремонту автомобільної техніки, 28 зарядних станцій Ecoflow, дрон з тепловізором DJI Mavic 3T та антидронову рушницю” - сказав голова РДА.

З початку повномасштабної війни в Дарницькому районі було зареєстровано найбільше внутрішньо переміщених осіб в Києві – 38 540 осіб, у тому числі 6 830 дітей. Зокрема, у Дарницькому будинку-інтернаті проживають вихованці Богодухівського будинку-інтернату, які були евакуйовані у зв’язку з активними бойовими діями на Харківщині.