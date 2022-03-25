Данілов заявив про контрнаступ ЗСУ в Київській області

Він також повідомив про стабілізацію ситуації завдяки українським військовим.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські військові почали переходити у контрнаступ на деяких напрямках, зокрема вдалося звільнити деякі населені пункти у Київській області.

Про це Данілов сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Також читайте На Київщині російські солдати переїхали танком свого ж командира: в чому причина

"Ви знаєте, ситуація завдяки нашим військовим стабілізувалася. На сьогоднішні у деяких напрямках ми переходимо у контрнаступ. При чому цей контрнаступ абсолютно продуктивний. Ми знищуємо і є на сьогодні звільнені населені пункти на території Київської області. Є на сьогодні чітке розуміння, що відбувається в Харківській області", – розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, 25 березня високопосадовець з оборони США повідомив американським ЗМІ, що російські війська навколо Києва зараз перебувають на оборонних позиціях і припинили проявляти "будь-який інтерес до наземних переміщень" до столиці, хоча повітряні атаки та дальні удари все ще тривають.