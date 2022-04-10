Данілов розповів про таємні візити закордонних політиків, які відвідали Київ під час війни

Данілов розповів про таємні візити закордонних політиків, які відвідали Київ під час війни

Данілов розповів, що з непублічними гостями відбуваються консультації щодо ситуації з війною в країні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що не усі візити закордонних політиків є публічними.

Про це секретар Радбезу повідомив в ефірі спільного телемарафону "Єдині новини" 10 квітня.

Зокрема, Данілов розповів про нещодавній непублічний візит ексміністра оборони США, з яким українське керівництво провело консультації щодо воєнних дій проти Росії. Також секретар Радбезу запевнив, що Київ майже щодня приймає друзів з-за кордону, які не всі з них є публічними особами, тому не з'являються в інфопросторі.

"Відбуваються консультації, відбуваються зустрічі, відбувається дуже велика підтримка нашої країни з боку наших партнерів. Я дійсно це можу вам підтвердити", – заявив Данілов.

Нагадаємо, з непередбачуваним візитом до України 9 квітня завітав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він розповів, що потайки потрапив до Києва залізницею.

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