"Ця перемога стала фундаментом": Сирський про визволення Київської області

Рік тому Збройні сили України визволили Київщину від російських загарбників. Це стало стратегічною перемогою та основою подальших операцій.

Про це командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський в Telegram.

За його словами, деокупація Київщини стала фундаментом майбутніх успішних операцій ЗСУ.

"Завдяки вдалим діям мотивованих воїнів Сил оборони, рік тому нам вдалося здобути стратегічну перемогу над російською армією і вибити її підрозділи з Київської області та півночі загалом", - заявив він.

Сирський назвав деокупацію Київської області фундаментом майбутніх успішних операцій ЗСУ.

Зазначимо, 31 березня рік тому Збройні сили України звільнили місто Буча на Київщині від російських окупантів.

"Пишаюся кожним воїном та командиром", - додав генерал-полковник.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний згадав про річницю звільнення Київської області від російських окупантів.

Читайте також: