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Цьогорічний жовтень виявився одним з найтепліших у Києві за всю історію спостережень: інфографіка

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Цьогорічний жовтень виявився одним з найтепліших у Києві за всю історію спостережень: інфографіка

Найтепліше у Києві було 14 жовтня: тоді максимальна температура досягла +22,5°С / Фото: Pexels

Середньомісячна температура повітря у жовтні у столиці дорівнювала +11,4°С, що на 2,8°С вище за кліматичну норму.

Цьогорічний жовтень став сьомим найтеплішим у Києві від 1881 року.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 2 листопада у Facebook.

Як зазначають метеорологи, протягом місяця у столиці зафіксували два рекорди максимальної температури повітря.

Середньомісячна температура дорівнювала +11,4°С, що на 2,8°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 11 жовтня, у цей день мінімальна температура під ранок знизилась до +0,9°С, а найтепліше – 14 жовтня, коли максимальна температура після полудня досягла +22,5°С.

Опадів на проспекті Науки випало 66 мм, що становить 143% кліматичної норми.

Рекордно теплий жовтень у Києві / © Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Рекордно теплий жовтень у Києві / Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Нагадаємо: від початку року Київ побив 40 температурних рекордів.

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Дата публікації
Перегляди
185
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