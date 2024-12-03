Цьогорічна осінь увійшла до трійки найтепліших в історії Києва

Середня температура повітря осені 2024 року у Києві склала 11,4 градусів тепла. Це на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

"Цьогорічна осінь посіла третє місце серед найтепліших з 1881 року у столиці і повторила температурне значення минулорічної осені. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, які спостерігались у вересні", – йдеться в повідомленні.

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За даними кліматологів. всі осінні місяці були теплішими, ніж звичайно, особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення – 5,7 градусів.

Найхолодніше календарної осені 2024 року у Києві було 25 та 27 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 5,8 градусів морозу, а найтепліше – 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла 33 градусів тепла

За вересень – листопад у Києві випало 135 мм опадів, що дорівнює 90% кліматичної норми.

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