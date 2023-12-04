Цьогорічна осінь посіла друге місце серед найтепліших від 1881 року у Києві

Усі осінні місяці були теплішими, ніж звичайно, особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення – 3,9°С.

Цьогорічна осінь посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року у Києві. Було зафіксовано п’ять температурних рекордів і один рекорд по опадах.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, середня температура повітря за сезон у Києві склала +11,4°С, що на 2,7°С вище за середні багаторічні значення.

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Всі осінні місяці були теплішими, ніж звичайно, особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення – 3,9°С.

Найхолодніше календарної осені 2023 року у Києві було 23 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 6,8 градусів морозу, а найтепліше – 24 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +29,1°С.

За вересень-листопад у Києві випало 172 мм опадів, що дорівнює 115% кліматичної норми.

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0°С у бік зниження відбувся в Києві 19 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці, яка прийшла на 10 днів раніше за середню багаторічну дату.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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