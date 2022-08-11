Coca-Cola відбудує зруйнований дитсадок на Київщині (фото)

Coca-Cola відбудує зруйнований під час бойових дій дитячий садочок у селі Богданівка на Київщині.

Про це повідомляє Coca-Cola HBC Careers.

У селі практично знищена вся сільська соціальна інфраструктура – школа і дитячий садочок, значних пошкоджень зазнала амбулаторія.

"Дитсадок був обраний для першочергового інвестування, оскільки громада визначила дошкільний заклад як найбільш нагальну потребу", - пояснили в компанії.

Новий дитячий садок буде розрахований на більшу кількість вихованців та буде максимально прилаштований для дошкільної освіти та відпочинку дітей. Наявність укриття - одна з обов’язкових вимог до проєкту закладу.

Фото: Coca-Cola HBC Careers

Фото: Coca-Cola HBC Careers

Нагадаємо, у Бучі на Київщині мародери вкрали майже 800 тисяч гривень з ломбардів під час активних бойових дій. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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