Цієї ночі рух вантажівок Києвом можуть заборони: у чому причина

Автівки, які заважатимуть комунальникам, також будуть евакуйовувати.
У ніч на 1 грудня в Києві можуть обмежити в’їзд вантажівок до міста. Таке рішення буде прийняте відповідно до погодних умов у місті.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила КМДА.
Зазначається, що такі заходи допоможуть зменшити навантаження на дорожню мережу міста та зменшити ймовірність заторів.
Крім того, у Київраді нагадують, що не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці.
"Автівки, які заважають прибиранню вулиць від снігу, евакуюють", — йдеться у повідомленні.
У КМДА також підкреслюють, що місто готове до негоди — комунальники мають достатню кількість посипних і паливно-мастильних матеріалів.
"До початку опадів, спецтехніка дорожників виходить на вихідні положення у місті й розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами", — зазначили у Київраді.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 1 грудня, у більшості регіонів України буде справжня зимова погода зі снігом, місцями також очікується і рвучкий вітер, а подекуди можлива ожеледиця.