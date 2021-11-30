Цієї ночі рух вантажівок Києвом можуть заборони: у чому причина

Цієї ночі рух вантажівок Києвом можуть заборони: у чому причина

Автівки, які заважатимуть комунальникам, також будуть евакуйовувати.

У ніч на 1 грудня в Києві можуть обмежити в’їзд вантажівок до міста. Таке рішення буде прийняте відповідно до погодних умов у місті.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила КМДА.

Зазначається, що такі заходи допоможуть зменшити навантаження на дорожню мережу міста та зменшити ймовірність заторів.

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Крім того, у Київраді нагадують, що не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці.

" Автівки, які заважають прибиранню вулиць від снігу, евакуюють", — йдеться у повідомленні.

У КМДА також підкреслюють, що місто готове до негоди — комунальники мають достатню кількість посипних і паливно-мастильних матеріалів.

"До початку опадів, спецтехніка дорожників виходить на вихідні положення у місті й розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами", — зазначили у Київраді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 1 грудня, у більшості регіонів України буде справжня зимова погода зі снігом, місцями також очікується і рвучкий вітер, а подекуди можлива ожеледиця.

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