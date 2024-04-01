"Циркони", Х-101 і дрони: скільки та які засоби ураження РФ випустила по Києву від початку 2024 року – перелік

Окупаційна армія Росії систематично атакує Київ ударними дронами та ракетами різних типів і модифікацій. Лише від початку цього року (від 01.01.2024 до 01.04.2024 рр.) в напрямку столиці ворог застосував близько 187 засобів ураження.

Про це розповів очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Статистика повітряних ударів по Києву за перший квартал цього року:

5 одиниць 3М22 "Циркон";

11 одиниць Х-47М2 "Кинджал";

6 одиниць "Іскандер-М";

3 одиниці Х-69;

1 одиниця "Калібр";

113 одиниць Х-101;

48 ударних БпЛА типу "Shahed".

"Було неймовірно важко, але ми витримали ці удари. Шана та вдячність нашим воїнам ППО, які закривають небо над столицею. Страшно навіть уявити наслідки, якби усі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей! Тому ніколи не втомлюся закликати всіх киян – знаходьте час та можливості дякувати бійцям протиповітряної оборони та усіх Сил Оборони. Хлопцям та дівчатам на бойових позиціях дуже важлива ваша підтримка і добрим словом, і донатом", - наголосив Попко.

Очільник КМВА також наголосив на необхідності для України зброї та засобів ППО.

"Ніхто і ніколи в історії не витримував такої кількості та потужності ракетних ударів. Демократичний світ має допомогти закрити небо над мирними українськими містами. Більше засобів ППО – більше збережених життів. І тим ближче ми до Перемоги!", - резюмував Сергій Попко.

Нагадаємо, генерал Павлюк розповів про загрозу наступу Росії з півночі.

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