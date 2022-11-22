Ціни на оренду квартир у Києві впали через відключення світла

Ціни на оренду квартир у Києві впали через російські обстріли енергетичної інфраструктури та постійні відключення світла. Ринок переживає коливання від середини жовтня.

Про це повідомляє Bird.

Менша впевненість у своїй безпеці, екстрені та стабілізаційні обмеження електропостачання призвели до падіння попиту майже на третину.

Водночас впали й ціни. Найбільше змінилася вартість оренди 2 та 3-кімнатних квартир - у середньому на 12%. Найпопулярніші для оренди однокімнатні квартири здешевшали на 5%.

Середня вартість оренди квартири в Києві:

Однокімнатна - 9 500 грн замість 13 000 грн;

замість 13 000 грн; Двокімнатна - 14 000 грн замість 21 600 грн;

замість 21 600 грн; Трикімнатна - 22 000 грн замість 46 100 грн.

Крім того, перебої електропостачання призвели до нових запитів у пошуку. Орендарі цікавляться, як високо розташована квартира та який тип плити встановлено на кухні.

Нагадаємо, у передмісті Києва через газовий котел загинуло три людини у різних квартирах на другому та четвертому поверхах. Загибле подружжя та тіло 17-річної дівчини виявили на одному стояку. Ще одного сусіда врятувало лише те, що в його квартирі стояв спеціальний пристрій.

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