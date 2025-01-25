Ціна шокує: в Києві продають кошеня за 200 тисяч гривень

У Києві на платформі онлайн оголошень з’явилося оголошення про продаж кошеня унікальної породи Двельф. За цю екзотичну безшерсту кішку просять 4500 Євро (приблизно 198 тисяч гривень).

Про це стало відомо з оголошення на OLX.

Двельф — результат схрещування трьох різних порід: канадського сфінкса, американського керла та манчкіна. Перша така кішка з’явилася у 2009 році, і на сьогодні представників породи налічується лише кілька десятків.

Кішка має особливий вигляд: короткі лапи, клиноподібну голову з великими мигдалеподібними очима та ельфоподібні вуха, що звернуті назад. Вона виглядає мініатюрно, навіть доросла особина важить не більше 2 кг. Незважаючи на маленький розмір, двельфи мають потужну статуру і м’язисте тіло.

Порода ще не визнана фелінологічними асоціаціями, але вже здобула популярність завдяки своїй незвичайній зовнішності та лагідному характеру. Двельфи дуже прив’язані до своїх господарів і можуть переживати депресію при їхній відсутності.

Раніше ми розповідали, як привчити кота пити з миски, а не з туалету.

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