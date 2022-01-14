"Цікаво, до весни доживе?": у Києві комунальники укладали асфальт поверх снігу (відео)

"Цікаво, до весни доживе?": у Києві комунальники укладали асфальт поверх снігу (відео)

У "Київавтодорі" пояснили, що це за технологія.

У Києві комунальники укладали асфальт поверх снігу. Інцидент трапився 13 січня на вулиці Автотранспортній.

Відповідне відео зафільмували місцеві мешканці та опублікували у Мережі.

"Цікаво, до весни доживе?" - питають обурені користувачі під відео.

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На записі видно, як робітники виконують ремонт ямковий ремонт на проїжджій частині. Тим часом на дорозі лежить сніг.

Однак на сайті "Київавтодору" пояснили, що для виконання поточного ремонту використовували литу холодну асфальтобетонну суміш. Такий тип сумішей застосовують у холодну погоду.

Нагадаємо, що у Києві оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. У столиці очікуються пориви вітру до 25 м/с, на дорогах ожеледиця.

У Києві комунальники укладали асфальт поверх снігу

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