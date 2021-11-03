Цифри шокують: у Києві захворіли на коронавірус понад 2 тисячі людей, померли майже 70 - статистика на 3 листопада

Загалом у столиці підтверджено 263 559 випадків COVID-19.
Станом на ранок 3 листопада у Києві зафіксовано 2024 нових випадки коронавірусу за добу. Це у 3,5 раза більше, ніж 2 листопада (1738 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 263 559 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 231 733 людини (1110 за добу)
- померли 6 337 людей (69 за добу)
У Київській області зафіксовано 153 126 випадків COVID-19 (934 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 134 674 людей (415 за добу)
- померли 3 371 людина (44 за добу)
Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua