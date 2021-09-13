Цифри пішли угору: у Києві побільшало хворих на грип та ГРВІ

Попри те, що хворих стає більше, показник захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу.
У Києві на грип та ГРВІ почало хворіти все більше людей. Протягом минулого тижня зафіксовано 8 212 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.
Про це повідомляють у КМДА.
Так, серед хворих найбільше дітей. За минулий тиждень недугу підхопило - 4260 дітей (зростання на 52,3%) і 3952 - дорослих (зростання на 8,4%).
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У структурі захворюваності діти становлять 52,3%, а минулого тижня – 43,3%. Із них 41,2% – діти шкільного віку. Водночас саме серед школярів зафіксовано 1 755 випадки (зростання на 71,6%).
До медичних закладів потрапили 400 пацієнтів, серед госпіталізованих – 124 дитини.
Зазначається, що попри зростання кількості хворих на грип і ГРВІ рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 63%. Наразі показник захворюваності становить 277,2.
Нагадаємо, в Україні цьогоріч під час епідемічного сезону грипу очікується поширення штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. Але новий епідсезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш тяжкого перебігу хвороби.
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