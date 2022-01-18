Цифра вражає: стало відомо, скільки людей перевіз київський метрополітен за рік

Традиційно найбільш завантажена червона гілка, потім синя та зелена.
У Києві метрополітен перевіз майже 320 мільйонів пасажирів
За 2021 рік Київським метрополітеном скористалося 319 321,6 тисяч пасажирів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київського метрополітена.
"Найбільш завантаженою традиційно була Святошинсько-Броварська лінія. За нею - Оболонсько-Теремківська лінія, а найменш завантаженою є Сирецько-Печерська лінія", - сказано у дописі.
Зазначимо, що у 2020 році метрополітен перевіз 279,5 мільйона пасажирів, а у 2019 році - 495,3 мільйона пасажирів.
Нагадаємо, у Києві чоловік зліз на колії метро і затримав рух потягів.
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